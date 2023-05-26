Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), geleceğini güvence altına almak isteyenler için harika bir fırsat. Bu sistem sayesinde, bugünkü yaşam kaliteni emeklilikte de koruyabilir, Devlet Katkısı’nın da desteğiyle birikimlerini artırabilirsin. BES’e katılmak için yaşın veya mesleğin önemli değil. Herkes bu sistemin avantajlarından yararlanabilir. BES’e katıldığında, kendine uygun bir BES Planı seçebilir ve istediğin sıklıkta ödeme yapabilirsin. Emekli olma hakkını elde ettiğinde ise seçeneklerin çok. Birikimlerini toplu olarak alabilir, maaş şeklinde geri alabilir veya hem toplu hem maaş şeklinde alabilirsin. Ya da sistemde kalmaya devam edip birikim yapmaya devam edebilirsin. BES, geleceğine yatırım yapmanın en akıllıca yollarından biri. Emeklilikte rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeni sağlar. Hayalini kurduğun şeyleri gerçekleştirmek için bugünden adım atmanı sağlar. Üstelik bunların hepsini senin belirlediğin şekilde yaparsın.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kimlere Açık?

Bireysel Emeklilik Sistemi, herkesin geleceğini güvence altına alabileceği bir sistemdir. BES’e katılmak için yaşın veya mesleğin önemli değil. BES ile bugünden tasarruf yapmaya başlayarak, emeklilikte rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeni sağlayabilirsin. BES’te emekli olmak için de SGK’lı olman gerekmez. Bireysel Emeklilik Sistemi, sevdiklerinin de geleceğini düşünmene olanak tanır. Ev hanımı olan eşinin yanı sıra, 18 yaşından küçük çocukların veya gençler için de BES sözleşmesi başlatabilirsin. Avantajlı Gelecek Net BES Planımız ile onlara bugünden yatırım yaparak, gelecekte güvenle yaşamalarını sağlayabilirsin.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl İşliyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılmak için önce bir sözleşme imzalaman gerekiyor. Sonra sana uygun olan Emeklilik Yatırım Fonları’nı seçebilir veya sana özel BES danışmanına danışarak tavsiye alabilirsin. Bu fonlar sayesinde birikimini değerlendirmeye başlayabilirsin. Ödemelerini istediğin sıklıkta yapabilirsin. Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık seçenekler arasından birini tercih edebilirsin. Ayrıca ek katkı payı ödeyerek birikimini daha da büyütebilirsin. Fon yönetimini HDI Fibaemeklilik ile çalışan portföy yönetim şirketlerine bırakabilirsin. Birikimlerini HDI Fibaemeklilik bireysel internet şubesinden ve mobil uygulamasında istediğin zaman kontrol edebilirsin. “Param nerede?” diye merak edersen, hemen belirtelim ki BES şirketlerinin tüm işlemleri devlet tarafından belirlenen kurumlarca sürekli olarak denetleniyor ve gözetleniyor. Birikimlerini E-Devlet üzerinde kontrol edebilirsin. 18 yaşından küçükler için de BES fırsatı sunuyoruz. Gelecek Net BES Planı ile çocukların ve gençlerin geleceğini güvence altına almak istiyorsan şimdi başvuru yapabilir ve bu plana özel avantajlardan faydalanabilirsin.

BES'in Avantajları Neler?

● Bireysel Emeklilik Sistemi, Devlet Katkısı sayesinde birikimlerini katlamana yardımcı olur. ● Kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre bir emeklilik planı oluşturabilirsin. ● Ödemelerini istediğin sıklıkta yapabilirsin. Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık seçenekler arasından birini seçebilirsin. ● Katkı Payı tutarını istediğin zaman artırabilir veya azaltabilirsin. Sadece BES planının asgari katkı payının altına inmemeye dikkat etmen yeterli. ● Emeklilik planını ve fon dağılımını belirli aralıklarla değiştirebilirsin. Böylece birikimlerini daha verimli yönetebilirsin. ● Ödemelerini durdurmak istersen bunu da yapabilirsin. BES’te esneklik senin elinde. ● Devlet Katkısı’ndan faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olman veya Mavi Kart sahibi olman yeterli. ● Bireysel Emeklilik fonlarının getirileri, stopajsız getirilerdir. Diğer yatırım ürünlerinde ödediğin vergiyi Bireysel Emeklilik’te ödemezsin. Bu nedenlerle DijiBES’le HDI Fibaemeklilik ile Bireysel Emekliliğe hemen başlayabilir ve bu avantajlardan faydalanabilirsin.

BES’teki Hakların Neler?

● BES’e katıldığında %30 Devlet Katkısı’nın da desteğiyle birikim yapmaya başlarsın. ● Katkı payı tutarını ve ödem dönemini istediğin zaman değiştirebilirsin. ● Sisteme ek ödemeler yaparak birikimini daha da büyütebilirsin. Katkı paylarını yıllık olarak ödeyerek Devlet Katkısı’ndan daha çabuk faydalanabilirsin. ● Ödemelerine ara vermek istersen bunu da yapabilirsin. Ancak ara verme hizmet bedeli ödemen gerekebilir. ● Emeklilik planını ve fon dağılımını belirli aralıklarla değiştirebilirsin. Böylece birikimlerini daha verimli yönetebilirsin. ● Sözleşmenden caymak istersen bunu 2 ay içinde yapabilirsin. Bu durumda yaptığın tüm ödemeler ve yatırım gelirlerin on iş günü içinde sana iade edilir. Sadece fon işletim hizmet bedeli kesilir. ● Sözleşmenin yürürlük tarihinden en az 2 yıl sonra birikimlerini başka bir emeklilik şirketine taşıyabilirsin. Ancak tekrar taşıma yapmak istersen en az 1 yıl beklemen gerekir. ● BES’te emekli olmak için 56 yaşını doldurman ve en az 10 yıl sistemde kalmış olman yeterlidir. ● Emekli olduğunda birikimlerini toplu para, aylık maaş veya hem toplu hem maaş şeklinde alabilirsin.

BES Hesabı Açma Nasıl Yapılır?

BES yaptırmak istiyorsan, online BES hesabı açma konusunda yanındayız. Yukarıdaki BES başvuru formunu doldurduğunda özel müşteri temsilcin BES açma işlemleri için sana telefonla ulaşacak. Ardından telefonuna gönderilen SMS’teki bağlantıya tıkladığında BES sözleşmenin detaylarını inceleyip onay vereceksin. Daha sonra her ay düzenli ödeme yapacağın kartını sisteme kendin tanımlayacaksın. Böylece BES kayıt olma işlemlerin tamamlanacak. Hemen ardından BES sözleşme bilgilerini e-devlet üzerinde görüntüleyebilirsin.

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