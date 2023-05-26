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CarrefourSA Hediye Çeki Kampanyası
Şimdi kendisi ya da çocuğu için DijiBES aracılığı ile HDI Fibaemeklilik Bireysel Emeklilik başlatanlar, %30 Devlet Katkısına ek olarak CarrefourSA’dan 250 TL hediye çeki kazanıyor! Son gün 31 Aralık. Kampanya fırsatını kaçırmamak için yukarıdaki formu doldur ya da bizi ara: 0850 420 07 07 – 0505 187 38 24
Kampanya Şartları:
• Kampanya 01.06.2023-31.12.2023 tarihleri arasında DijiBES.com aracılığıyla başlatılan HDI Fibaemeklilik bireysel emeklilik sözleşmeleri için geçerlidir.
• DijiBES.com aracılığı ile, Plan 1 ve Plan 15 Emeklilik Planı üzerinden bireysel emeklilik sözleşmesi başlatan katılımcılara bir defaya mahsus aylık katkı payı tutarı kadar CarrefourSA hediye çeki verilecektir.
• CarrefourSA hediye çeki tutarı maksimum 250 TL’dir. Aylık katkı payı tutarı 250 TL üzerinde olan sözleşmeler için, katkı payı tutarı fark etmeksizin 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki verilecektir.
Tüm kampanya şartları için tıklayın.
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Bireysel Emeklilik Nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilikte ek gelir elde etmeni ve yaşam kaliteni yükseltmeni sağlayan, sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir sistemdir. Sistemde 10 yıl ve üzeri kalıp 56 yaşına girdiğinde emekli olabilirsin. BES ile kendine ve geleceğine akıllıca bir yatırım yap!
Bireysel Emeklilik Birikimi Hesaplama
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılmak istiyor ama birikimlerinin ne kadar olacağını merak mı ediyorsun? O zaman Bireysel Emeklilik Birikimi Hesaplama Aracımız tam sana göre! Bu araç sayesinde BES’e katıldığında birikimlerinin tahmini olarak ne kadar olacağını kolayca hesaplayabilirsin.
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Bunları Biliyor muydun?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında merak ettiğin, aklına takılan ya da öğrenince şaşıracağın bilgileri bir araya getirdik.
2023 yılı için BES Devlet Katkısı üst limiti, 42.159,60 TL’dir.
Nasıl hesaplandığını merak ediyorsan ayrıntılı açıklayalım. BES Devlet Katkısı üst limiti 2023 yılında ilk 6 ay için 10.008 TL x 6 ay= 60.048 TL, son 6 ay için 13.414 TL x 6 ay= 80.484 TL’dir.
Yani toplam 60.048 TL + 80.484 TL = 140.532 TL’dir. 2023 yılı içinde yatırılan 140.532 TL katkı payı için devlet katkısı olarak en fazla 42.159,60 TL (% 30) alınır.
Devlet katkısının sözleşmene aktarıldığını, sözleşmenin detaylarını e-Devlet hesabına girerek “Takasbank Bilgilendirme Sistemi” alanından görebilirsin. Hemen gitmek için tıkla: https://www.turkiye.gov.tr/takasbank-bireysel-emeklilik-uygulamasi
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