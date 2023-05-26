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Kendim İçin BES Başvuru

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), hayalindeki finansal birikime ulaşman için bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES ile her ay tasarruf eder, devlet katkısından faydalanır ve fonlarla birikimlerini büyütürsün. Dilersen birikiminin tamamını tek seferde ya da maaş olarak almayı tercih edersin.
  • %30 devlet katkısı
  • Planını kendine göre oluştur
  • Ödeme aralıklarını kendin belirle
  • Emeklilik Fonlarıyla altın ve döviz getirisi elde et
  • Sana özel BES danışmanınla fonlarını kolayca yönet

Online BES Başvurusu

Sana özel BES Danışmanının telefonla arayarak detaylı bilgilendirme yapması için lütfen formu doldur:

Kendim için BES

BES’e Neden DijiBES ile Katılmalıyım?

Sana Özel Danışman

Sana Özel BES danışmanın, başvurudan, emeklilik planı ve fon seçimine kadar her adımda sana rehberlik edecek. BES yolculuğunun her aşamasında yıllar boyunca yanında olacak. Yapacağın doğru tercihler, emeklilikte rahat ve mutlu bir yaşamın kapılarını aralayacak

Fonları Karşılaştır

BES fonları seçiminde, risk ve getiri dengesini kurmak için karşılaştırma yapmak çok önemli. Uzman finansal danışmanlarımız tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmen için sana yardımcı olacak. Altın ve döviz getirili olanlar da dahil dilediğini seçeceksin.

Güvenle Öde

Türkiye’nin önde gelen BES şirketlerinden HDI Fibaemeklilik ile güven içinde birikim yapacaksın. HDI Fibaemeklilik’in SSL ve 3D Güvenlik teknolojili altyapısıyla, BES katkı payını kredi kartı ya da hesap kartı bilgilerini kendin girerek kolayca ödeyeceksin.

CarrefourSA Hediye Çeki Kampanyası

Bireysel Emeklilik Sözleşmen DijiBES'te! Bireysel Emeklilik sözleşmeni DijiBES aracılığı ile başlat, 250 TL CarrefourSA hediye çeki fırsatından yararlan!
bes başvuru

Şimdi kendisi ya da çocuğu için DijiBES aracılığı ile HDI Fibaemeklilik Bireysel Emeklilik başlatanlar, %30 Devlet Katkısına ek olarak CarrefourSA’dan 250 TL hediye çeki kazanıyor! Son gün 31 Aralık. Kampanya fırsatını kaçırmamak için yukarıdaki formu doldur ya da bizi ara: 0850 420 07 070505 187 38 24

Kampanya Şartları:

• Kampanya 01.06.2023-31.12.2023 tarihleri arasında DijiBES.com aracılığıyla başlatılan HDI Fibaemeklilik bireysel emeklilik sözleşmeleri için geçerlidir. 

• DijiBES.com aracılığı ile, Plan 1 ve Plan 15 Emeklilik Planı üzerinden bireysel emeklilik sözleşmesi başlatan katılımcılara bir defaya mahsus aylık katkı payı tutarı kadar CarrefourSA hediye çeki verilecektir.

• CarrefourSA hediye çeki tutarı maksimum 250 TL’dir. Aylık katkı payı tutarı 250 TL üzerinde olan sözleşmeler için, katkı payı tutarı fark etmeksizin 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki verilecektir.

Tüm kampanya şartları için tıklayın.

Müşteri Yorumları

Hilal Temelli
Hilal Temelli
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DijiBES.com bireysel emeklilik konusunda tam bir kurtarıcı! Hem rahatça kaydoldum, hem de ne zaman soru sorsam yardımcı oldular.
Mahmut Akcan
Mahmut Akcan
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Bir süre önce emeklilik konusunu araştırdım. Bir baktım dijibes.com'a, tam aradığım gibi. Kolayca BES’e kaydoldum, bir sürü seçenek var yatırım konusunda. Şimdi rahatım, geleceğim güvende. Tavsiye ederim.
Nilay Şahin
Nilay Şahin
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Oğluma BES yaptırmak için araştırırken reklamları çıktı. İşlemler çok kolay oldu. Mobil uygulamadan fonlarımı yönetiyorum, çok rahat.
Süheyla Yılmaz
Süheyla Yılmaz
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Bireysel Emeklilik karışık sanırdım, ama dijibes.com sayesinde hallettim. Anlatımı basit, anlaması kolay bir site, yatırım yapmak çocuk oyuncağı. Hem de müşteri hizmetleri sağolsun, hemen yardımcı oluyorlar.
Neslişah Özoral
Neslişah Özoral
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Ailecek oturduk, düşündük: 'Emeklilik meselesini halletmek lazım.' Neyse ki dijibes.com var, BES’i çözmek bu kadar kolay mıymış şaşırdık. Siteyi kurcalarken aklımızdaki sorulara hemen cevap bulduk, bir de müşteri hizmetleri var harika.
İsmail Yakapınar
İsmail Yakapınar
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Pınar Toksoy
Pınar Toksoy
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Bir gün oturdum düşündüm; emeklilik meselesini nasıl çözeceğim? Hemen arattım dijibes.com'u buldum. Hem kendim hem çocuklarım için BES’imi 10 dakikada yaptırdım. Güvenilir bir site.
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Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilikte ek gelir elde etmeni ve yaşam kaliteni yükseltmeni sağlayan, sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir sistemdir. Sistemde 10 yıl ve üzeri kalıp 56 yaşına girdiğinde emekli olabilirsin. BES ile kendine ve geleceğine akıllıca bir yatırım yap!

yatırım ve birikimin gücü

Bireysel Emeklilik Birikimi Hesaplama

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılmak istiyor ama birikimlerinin ne kadar olacağını merak mı ediyorsun? O zaman Bireysel Emeklilik Birikimi Hesaplama Aracımız tam sana göre! Bu araç sayesinde BES’e katıldığında birikimlerinin tahmini olarak ne kadar olacağını kolayca hesaplayabilirsin.

Bireysel Emeklilik Birikimi Hesaplama Aracımızı kullanmak çok kolay:

● Öncelikle şu anki yaşını seç. Araç, 56 yaşında emekli olacağını varsayarak hesaplama yapacak.
● Tahmini getiri tablosunda, aylık yapacağın katkı payı ödemesi sonucunda 56 yaşına kadar yapacağın toplam katkı payı ödemen, %30 devlet katkısı ödemelerinin toplamı ve emeklilik yatırım fonlarından elde edeceğin getirinin toplamını göreceksin.
● "Tahmini Birikimim" satırında yukarıdaki tüm birikimler sonucunda ulaşacağın toplam birkimin ve onun altında da maaş almayı tercih edersen 20 yıl boyunca alabileceğin aylık maaş miktarı bulunuyor.
● En altta ise tablodaki verileri grafik olarak görebilirsin.

 BES için belirlenen emeklilik yaş sınırı 56’dır. Çocuğun en az 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak.
 BES'e yatıracağın her katkı payının %30’u kadar ek tutar, devlet tarafında hesabına yatırılacak. Yani sen 1000 TL yatırdığında devlet de 300 TL ekleyecek.

Lütfen kendi yaşınızı seçin

Aylık Katkı Payı Ödemen

Toplam Katkı Payı

Toplam Devlet Katkısı

Fon Getirileri

Tahmini Birikim

Tahmini 20 yıl Maaş

Hesaplama yöntemi hakkında:

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2010/10 numaralı genelgedeki oranlar kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini emeklilik birikimi hesaplamalarında senaryo 1'e göre muhtemel brüt reel getiri oranı yıllık %4, tahmini 20 yıl maaş hesaplamalarında net reel getiri oranı yıllık %3'tür. Hesaplama, enflasyonsuz bir ortamda ve fon işletim gideri kesintisi yapıldıktan sonra bulunan net reel getiri oranı kullanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda getiri yıllık %3 olarak kabul edilmiştir.

çift bireysel emeklilik sistemini araştırıyor.

Bunları Biliyor muydun?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında merak ettiğin, aklına takılan ya da öğrenince şaşıracağın bilgileri bir araya getirdik.

2022 yılında yapılan yeni düzenleme ile sistemden çıkmadan devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikiminin %50’sine kadar kısmen ödeme imkanı getirilmiştir. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının %25’ini aşmamak üzere, devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilir.

2023 yılı için BES Devlet Katkısı üst limiti, 42.159,60 TL’dir.

Nasıl hesaplandığını merak ediyorsan ayrıntılı açıklayalım. BES Devlet Katkısı üst limiti 2023 yılında ilk 6 ay için 10.008 TL x 6 ay= 60.048 TL, son 6 ay için 13.414 TL x 6 ay= 80.484 TL’dir.

Yani toplam 60.048 TL + 80.484 TL = 140.532 TL’dir. 2023 yılı içinde yatırılan 140.532 TL katkı payı için devlet katkısı olarak en fazla 42.159,60 TL (% 30) alınır.

Fonlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan, BES sözleşmesinin getirilerini takip edemeyen müşterilerimiz, fon dağılım değişikliği hakkını Portföy Yönetim Şirketlerine ufak bir komisyon karşılığında devretme hizmetimizden yararlanabilir. Böylece finansal piyasaların değişen koşullarına göre pozisyon almasını ve getiri avantajlarından en yüksek seviyede yararlanma olanağını yaratabilirler.
HDI Fibaemeklilik’in sunduğu Fon Market uygulaması ile kendi fon yönetici şirketin dışında başka bir fon yöneticisi seçebilirsin. Böylece sözleşmeni başka Emeklilik şirketine aktarmak, sürekli aynı ürünü kullanman veya değiştirmek için yıllarca beklemek yerine, performansını beğendiğin fon şirketine geçersin. Bu işlem için müşteri hizmetlerine ulaşman yeterli.
Katkı payı ödemenin banka/debit kart ile yani hesaptan yapılması halinde yurt içi bankalara ait banka/debit kartlar için blokaj süresi 2 ile 8 gün arası uygulanmakta. Blokaj süresi bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde değişiklik gösterebilir. Yani katkı ödediğin payının BES sözleşmesine intikali 2 ile 8 gün arası olacaktır. Kredi kartı ödemelerinde ise 32-41 gün arasında bankalarda değişiklik gösteren uygulamalarla blokaj süresi mevcuttur.

Devlet katkısının sözleşmene aktarıldığını, sözleşmenin detaylarını e-Devlet hesabına girerek “Takasbank Bilgilendirme Sistemi” alanından görebilirsin. Hemen gitmek için tıkla: https://www.turkiye.gov.tr/takasbank-bireysel-emeklilik-uygulamasi

Evet, kısmen haczedilebilir. Sistemde kaldığınız ay sayısı x asgari brüt ücreti kadarki kısmı haczedilemez. Örneğin 15 aydır sistemdeysen 15 x 13.414 TL= 201.210 TL’lik kısma dokunulamaz. Ancak sözleşmede 201.210 TL’den daha fazla bir tutar var ise kalan kısım kadar haciz konulabilir. Ancak nafaka borçları konu ise durum değişir. Nafaka borçları korumaya dahil değildir. Borcu olanın BES’i var ise yasal olarak buradaki paraya el konulabilir. Devlet katkısı olan tutar ise mevcut birikimden farklıdır. Devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Yurt dışında yaşayan veya Mavi Kart sahibi olan Türk vatandaşları Dövizli BES imkânından yararlanabilir ve artık Katkı Paylarını dövize endeksli olarak ödeyebilir. Bu durumda devlet katkısı %30 yerine %10’dur.
13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca en az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz tutarındaki katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutarak sistemde 3 yıl kalma şartı ile BES sözleşmesi başlatan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanınmıştır.
Herhangi bir fon dağılımı seçmezsen birikimlerin otomatik olarak “başlangıç fonu”nda yatırıma yönlendirilir.
Emeklilik hakkı 3 şekilde gerçekleşmektedir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Katılımcının birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde şirket, katılımcının hesabındaki birikimleri bildirimin ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içinde katılımcıya öder.
Yeni BES sözleşmelerinde 2 aylık cayma süresi boyunca birikimler Likit fonda değer kazanır. Seçilen asıl fonlar ise cayma süresi sonunda alınır. Müşteri cayma hakkını kullanır ise tutarın geri iadesi, likit fondan kazancı varsa kazancı ile birlikte hesabına geçer.
Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme giriş tarihi en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir.
Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami on iki kez değiştirilebilir.
Evet ev hanımlarına bireysel emeklilik yapılabilir. BES yaptırmak için herhangi bir ön şart bulunmuyor, dileyen herkes gibi bir ev hanımı da BES’e katılabilir. Ev hanımları için bireysel emeklilik yaptırmak son derece mantıklı. Herhangi bir işte çalışmayan ve SGK girişi olmayan ev hanımları BES ile geleceklerini güvence altına alabilirler. BES ev hanımı için finansal özgürlüğe atılan bir adım olabilir.
Plan değişikliği 1 yıl içinde en fazla 4 defa yapılır.
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.
Peki bireysel emeklilik nasıl yapılır ya da bir başka deyişle BESe nasıl kayıt olunur? Bireysel emeklilik sistemine katılmak için herhangi bir fiziksel konuma şahsen gitmene gerek yok. En kolay yol internetten BES başvurusu. Online BES başvurusu yapmak için bu sayfanın başındaki Bireysel Emeklilik Başvuru Formunu doldur. Müşteri temsilcin seni telefonla arayarak bireysel emeklilik başvurusu işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirecek. Müşteri temsilcinin yönlendirmesiyle basit birkaç işlemi yaptığında, BES kayıt olma prosedürü tamamlanacak. BES kaydını e-devlet’inde anında görüntüleyebileceksin.
Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, sözleşmelerinden herhangi birinden emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla; a) Emeklilik hakkını kazandığı sözleşmenin bulunduğu şirkete ilgili sözleşmesi için talepte bulunarak veya, b) Yürürlükteki sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve emeklilik hakkını kazandığı sözleşmesi ile birlikte seçmiş olduğu diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesabı ile birleştirmek suretiyle, emeklilik hakkını kullanabilir. emeklilik zamanı gelmeden sözleşmeleri birleştiremez!

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